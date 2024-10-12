ВСУ потеряли до 60 солдат в зоне ответственности группы "Север" под Курском

Подразделения группировки войск РФ "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово в Курской области.
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