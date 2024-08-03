Россиянам рассказали о возможности докупить пенсионные баллы

Экономист Щербаченко рассказал о возможности докупить пенсионные баллы Некоторые люди при выходе на пенсию обнаруживают, что у них недостаточно баллов или стажа, однако у любого гражданина России есть возможность их докупить, рассказал «Ленте.
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