Lockheed Martin опубликовала первое изображение топливозаправщика-невидимки

Художественный концепт будущего самолета-топливозаправщика / © Lockheed Martin / Aviation Week Новый самолет, который разрабатывается в рамках программы NGAS Пентагона, призван заменить ныне существующие самолеты-топливозаправщики ВВС США Boeing KC-46 и KC-135 в 2030-2040-е годы.
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