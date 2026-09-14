Генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул территорию страны. Об этом сообщил 14 сентября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
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