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Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Жители Крыма в последние годы все чаще отказываются от традиционных домашних новогодних застолий в пользу отельного семейного отдыха и чаще всего выбирают средства размещения, расположенные на полуострове – таковы данные республиканского минкурортов.

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