Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Жители Крыма в последние годы все чаще отказываются от традиционных домашних новогодних застолий в пользу отельного семейного отдыха и чаще всего выбирают средства размещения, расположенные на полуострове – таковы данные республиканского минкурортов.