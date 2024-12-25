Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Жители Крыма в последние годы все чаще отказываются от традиционных домашних новогодних застолий в пользу отельного семейного отдыха и чаще всего выбирают средства размещения, расположенные на полуострове – таковы данные республиканского минкурортов.
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