Аналитик Савельев: к Новому году цены на красную икру вырастут на 5-10%

Красная икра традиционно дорожает в преддверии Нового года, когда спрос на нее поднимается. В этом году повышение стоимости составит 5-10% по сравнению с прошлым, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
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