🫣Школьникам добавят еще 142 часа учебы. С сентября 2027 года минимальная нагрузка в 10–11 классах вырастет с 2170 до 2312 часов.
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