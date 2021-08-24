Эхо Москвы

1 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    Хотя бы? Если тебе прикольно ради этого "хотя бы" ввергать огромную страну в хаос или еще хуже в гражданскую войну, т...Никакая лояльност...
  • Andrew Matseevsky
    Ну там хотя бы народ может скинуть не понравившуюся ему власть. А здесь чертова прорва народа, живущего по принципу "...Никакая лояльност...
  • Евгений
    Ты еще тут про свободолюбивых украинцев тут расскажи, как они шатают режим. Ну и как становятся всё свободней и свобо...Никакая лояльност...

Участвующие в думских выборах партии представили свои агитационные ролики

Участвующие в думских выборах партии представили свои агитационные ролики

У «Единой России» он выдержан в деловом стиле, без участия собственно кандидатов от партии. У ЛДПР Владимир Жириновский с лампочкой в руках на фоне флага партии предлагает снизить тарифы ЖКХ и списать долги по ним социально незащищенным слоям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх