Участвующие в думских выборах партии представили свои агитационные ролики

У «Единой России» он выдержан в деловом стиле, без участия собственно кандидатов от партии. У ЛДПР Владимир Жириновский с лампочкой в руках на фоне флага партии предлагает снизить тарифы ЖКХ и списать долги по ним социально незащищенным слоям.