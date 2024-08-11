Какие праздники отмечаются 12 августа 2024 года в России и в мире

12 августа — день, наполненный разнообразными праздниками и значимыми событиями. В России будут проводиться торжественные мероприятия в честь работников авиации, чествующих тех, кто посвятил свою жизнь покорению небес.
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