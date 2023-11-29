В Свердловской области из-за гололёда перекрыты ещё две трассы

Речь идёт о ЕКАД и трассе Екатеринбург-АлапаевскВ Свердловской области продолжается ледяной дождь. Как сообщает ГИБДД региона, 29 ноября из-за гололёдицы частичные ограничения для пассажирского и грузового транспорта введены ещё на двух трассах.