Правила поменялись: 5 причин, по которым женщины всё реже хотят выходить замуж

А

Александр24

Полный идиотизм! Идти по жизни вдвоём не только веселей, но и практичней, полезней. А придёт старость? Ведь на одну пенсию прожить невозможно, а на две уже более менее. А дети? С ужасом думаю, что было бы, если у нас не было сына. Да и дочь, случись чего, уверен никогда не бросит своих старых родителей. Пошёл 49-й год совместной жизни и я бы, не гляди, повторил бы весь этот путь снова с любимой женой. Другой вопрос, что нынешнее поколение, развращённое западными "ценностями", давно заменили любовь похабными "отношениями". Таким, конечно, не следует выходить замуж и жениться. Чего плодить себе подобных?