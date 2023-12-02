ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Правила поменялись: 5 причин, по которым женщины всё реже хотят выходить замуж

Правила поменялись: 5 причин, по которым женщины всё реже хотят выходить замуж

В России растёт число одиноких женщин. Эксперты объясняют тенденцию недостаточным количеством мужчин и это звучало бы логично, если бы не одно «но»: в 60% случаев инициаторами развода становятся жёны.

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Комментарии
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А
Александр24
Полный идиотизм! Идти по жизни вдвоём не только веселей, но и практичней, полезней. А придёт старость? Ведь на одну пенсию прожить невозможно, а на две уже более менее. А дети? С ужасом думаю, что было бы, если у нас не было сына. Да и дочь, случись чего, уверен никогда не бросит своих старых родителей. Пошёл 49-й год совместной жизни и я бы, не гляди, повторил бы весь этот путь снова с любимой женой. Другой вопрос, что нынешнее поколение, развращённое западными &quot;ценностями&quot;, давно заменили любовь похабными &quot;отношениями&quot;. Таким, конечно, не следует выходить замуж и жениться. Чего плодить себе подобных?
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13 час.
АМ
Алиса Майская
У автора какое-то странное отношение к браку и семье. Как будто семья создается только ради того, чтобы иметь какие-то гарантии собственного благополучия в будущем и свободу, (от чего или для чего?), в настоящем. Какое-то скотское отношение, извините за прямоту.
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1 час.

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