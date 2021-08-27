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Бывшим президентам России разрешат ездить по встречной полосе и парковаться на местах для инвалидов

Бывшим президентам России разрешат ездить по встречной полосе и парковаться на местах для инвалидов

осдума рассматривает поправки в Транспортный кодекс, которые расширят права лиц, избранных президентами РФ, на дороге.

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Елена Бреслова
на местах для инвалидов пусть паркуются...
дмитрий ДМИТРИЙ
А ЧЕМ БЫВШИЕ ЛУЧШЕ)))) МОЖНО ПОДУМАТЬ ИХ СЕЙЧАС КТО ТО ОСТАНАВЛИВАЕТ, ШТРАФУЕТ........ БЕЗ ЭТОГО ЗАКОНА..
Серега
Камаз им на встречу
Юрий Качанов
Очередной подхалимаж. Чем бывший лучше 18 летнего начинающего водителя,без опыта вождения. Но ему никто не позволит случайно выезжать на встречку а тем более пересекать сплошную. А если ДТП со смертельным исходом, то тогда тоже все прощается. Какой-то абсурд. Легче закрепить по жизненно за бывшим водителя и все недоразумения решатся в один час. Закон един для всех.
алла борисова (немтина)
вообще-то шутка это
Антон
Мы в России... может и не шутка
скобарь псковский
п.5ст.203.переходить улицу на запрещающий сигнал светофора
Простолюдин
Горячев Александр
Придурок.
Александр Анпилогов
А не проще ли выделить для таких "бывших" (в потреблении?) личностей зону (огороженную) где-нибудь на севере РФ? Пусть они там развлекаются.
Наталия Саламашкина
идиотская заметочка
Татьяна Тучак
А по встречке запустить Белазы...
Алекс Архипов
Переходить дорогу на красный свет...
Александр Донигевич
ОТ ДУРИ НЕ ТОЛЬКО МАЮТСЯ, НО И ЛЕЧАТСЯ но это НЕ значит , что вылечиваются
Олег Карагулин
И заплывать за буйки....

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