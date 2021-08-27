Бывшим президентам России разрешат ездить по встречной полосе и парковаться на местах для инвалидов

ЮлияПолитикаБывшим президентам России разрешат ездить по встречной полосе и парковаться на местах для инвалидов осдума рассматривает поправки в Транспортный кодекс, которые расширят права лиц, избранных президентами РФ, на дороге.Вернуться к статье1510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бреслована местах для инвалидов пусть паркуются...дмитрий ДМИТРИЙА ЧЕМ БЫВШИЕ ЛУЧШЕ)))) МОЖНО ПОДУМАТЬ ИХ СЕЙЧАС КТО ТО ОСТАНАВЛИВАЕТ, ШТРАФУЕТ........ БЕЗ ЭТОГО ЗАКОНА..СерегаКамаз им на встречуЮрий КачановОчередной подхалимаж. Чем бывший лучше 18 летнего начинающего водителя,без опыта вождения. Но ему никто не позволит случайно выезжать на встречку а тем более пересекать сплошную. А если ДТП со смертельным исходом, то тогда тоже все прощается. Какой-то абсурд. Легче закрепить по жизненно за бывшим водителя и все недоразумения решатся в один час. Закон един для всех.алла борисова (немтина)вообще-то шутка этоААнтонМы в России... может и не шуткаскобарь псковскийп.5ст.203.переходить улицу на запрещающий сигнал светофораПростолюдинГАГорячев АлександрПридурок.Александр АнпилоговА не проще ли выделить для таких "бывших" (в потреблении?) личностей зону (огороженную) где-нибудь на севере РФ? Пусть они там развлекаются.Наталия Саламашкинаидиотская заметочкаТатьяна ТучакА по встречке запустить Белазы...АААлекс АрхиповПереходить дорогу на красный свет...Александр ДонигевичОТ ДУРИ НЕ ТОЛЬКО МАЮТСЯ, НО И ЛЕЧАТСЯ но это НЕ значит , что вылечиваютсяОлег КарагулинИ заплывать за буйки....Комментировать
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