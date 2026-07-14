О ненависти к России

Александр Александров Ну и ещё возможная причина... Запад всех грабил. И грабил успешно. Ограбленные пытались иногда сопротивляться, но не слишком успешно. А Россия давала по морде тем, кто приходил её грабить. Ну как её за это не возненавидеть?

Игорь Кузнецов Коалиция (1798–1802 годы). В её состав входили Россия, Англия, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство. Военные действия включали совместные действия России с Турцией на море (флот под командованием Ф. Ушакова действовал в Средиземном море) и с Австрией на суше. Коалиция (1805 год). В неё входили Россия, Англия, Австрия, Швеция. Россия участвовала в совместных военных действиях против Наполеона. 20 ноября 1805 года совместные войска России и Австрии потерпели поражение в сражении под Аустерлицем («битва трёх императоров»). Коалиция (1806–1807 годы). Входили Россия, Англия, Швеция, Пруссия, Саксония, в июне 1807 года — поражение России при Фридланде. 25 июня 1807 года был заключён Тильзитский мир с Францией. Коалиция (1812–1814 годы). Входили Россия, Англия, Австрия, Швеция, Пруссия, Испания, Португалия. После разгрома Наполеона в России против него воевали многие европейские страны. 31 марта 1813 года союзники вошли в Париж. ... Не всё так просто обстоит, если "заглянуть в историю". И постоянно Англия входит в коалицию с Россией, а сейчас... Видимо времена изменились.