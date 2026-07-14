Нам порою кажется, что евро-американцы нас ненавидят беспричинно, просто потому что Россия и потому что хотят ограбить.
О ненависти к России
Комментарии
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Александр Александров
Ну и ещё возможная причина... Запад всех грабил. И грабил успешно. Ограбленные пытались иногда сопротивляться, но не слишком успешно. А Россия давала по морде тем, кто приходил её грабить. Ну как её за это не возненавидеть?
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4 н.
Игорь Кузнецов
Коалиция (1798–1802 годы). В её состав входили Россия, Англия, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство. Военные действия включали совместные действия России с Турцией на море (флот под командованием Ф. Ушакова действовал в Средиземном море) и с Австрией на суше. Коалиция (1805 год). В неё входили Россия, Англия, Австрия, Швеция. Россия участвовала в совместных военных действиях против Наполеона. 20 ноября 1805 года совместные войска России и Австрии потерпели поражение в сражении под Аустерлицем («битва трёх императоров»). Коалиция (1806–1807 годы). Входили Россия, Англия, Швеция, Пруссия, Саксония, в июне 1807 года — поражение России при Фридланде. 25 июня 1807 года был заключён Тильзитский мир с Францией. Коалиция (1812–1814 годы). Входили Россия, Англия, Австрия, Швеция, Пруссия, Испания, Португалия. После разгрома Наполеона в России против него воевали многие европейские страны. 31 марта 1813 года союзники вошли в Париж. ... Не всё так просто обстоит, если "заглянуть в историю". И постоянно Англия входит в коалицию с Россией, а сейчас... Видимо времена изменились.
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4 н.
ВН
Валерий Николаевич
Очень интересно! Особенно первая половина поста, с экскурсом в историю, здесь автор очень убедителен. Но рассуждения о людях имеющих дипломы, но работающих доставщиками еды, и людях без дипломов, но с хваткой дельцов (бизнесменов, по нынешним понятиям) не убедили меня, тем более натягивание психологии таких людей на целые страны. То, что люди даже с образованием оказались в описанных ситуациях - это жизнь такая, капитализм (слава нынешним руководителям, ура!). Я подумал, что это не очень удачный ход автора. Посмотрел по ссылке - автор Р. Ищенко! Это же очень, очень авторитетный публицист, читаю всегда с интересом. Подумал я и решил не удалять коммент. Имею право на собственное мнение, капитализм с демократией же! Или мне кажется?
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