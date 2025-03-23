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«Падают на колени перед катафалками»: украинка поделилась ужасными подробностями жизни во Львове

«Падают на колени перед катафалками»: украинка поделилась ужасными подробностями жизни во Львове

С того момента, как коллективный Запад начал освоение Украины, воспринимая ее не как государство, а как просто территорию, наиболее подходящую для поля боя с Россией, эта страна, имевшая огромный экономический потенциал, начала превращаться в отсталый нищенский придаток.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
К этим никакой жалости и сострадания нет.
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1 д.
св
спивак виктор
не рабы эти- есть хлопы!
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22 час.
Зоя Гольдштаб
Допрыгалась Малиновка.....допрыгалась......
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20 час.
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