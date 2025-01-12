Шестерых мигрантов депортировали из Иркутской области

За сутки сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области провели операцию по депортации шести иностранных граждан за систематические нарушения миграционного законодательства.
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