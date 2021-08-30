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Генерал-полковник Ситнов: не надо гробить КБ и НИИ

Генерал-полковник Ситнов: не надо гробить КБ и НИИ

Россия реализует большую программу по созданию самолетов для отечественной авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Сергей Росси
Да кто бы возражал то... Только заниматься нужно.
Александр Зайцев
И это не только в сфере самолетостроения. Только повторю слова А.Ситкова - "Но не надо гробить КБ и НИИ!"
Леонид
А меж тем на авиацию был "переброшен" известный реформатор Толя Сердюков.
Валерий Шаронов
так хочется узнать кто тянет этого толю аж шкура трещит и обоих бы на лесоповал.

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