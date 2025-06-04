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Московский суд закрыл дело экс-директора "Роснано" Горькова на 607 млн руб.

Московский суд закрыл дело экс-директора "Роснано" Горькова на 607 млн руб.

Московский суд прекратил уголовное дело против Андрея Горькова, экс-директора "Роснано", обвиняемого в злоупотреблении полномочиями на сумму 607 млн рублей.

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