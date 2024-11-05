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Военное обозрение

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День военного разведчика в России

День военного разведчика в России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветераны и действующие военнослужащие военной разведки ВС РФ.

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