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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Британские СМИ: Зеленский готов отказаться от поддержки США

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов продолжать конфликт с Россией без поддержки США, так как, ему не понравилась сделка по передаче редкоземельных металлов, которую требует заключить президентт США Дональд Трамп.

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