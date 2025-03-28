Глава киевского режима Владимир Зеленский готов продолжать конфликт с Россией без поддержки США, так как, ему не понравилась сделка по передаче редкоземельных металлов, которую требует заключить президентт США Дональд Трамп.
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