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Меркулов о том, что «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту: «Хороший иностранец стоит хороших денег. Можно брать кота в мешке, но я не считаю, что это клуб, куда надо привозить непонятно кого»

В сезоне-2024/25 КХЛ вернулась к ограничению в пять иностранцев на команду – По какой причине «Сибирь» не заполнила легионерскую квоту? – Больше финансовая сторона, скажу честно, нас остановила.

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