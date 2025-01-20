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Мода и Шоу-бизнес

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Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела

В январе прошлого года скончался 90-летний отец певца Валерия Меладзе Шот Меладзе. Исполнитель хита «Салют, Вера» тайно вернулся в Россию, чтобы посетить могилу родителя.

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Комментарии
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Алексей Мельник
фашист, а &quot;готов петь на корпоративах&quot;! Не стыда ни совести. Надеюсь найдется какой нибудь идиот кто его пригласит,чтобы на нем отыграть всю жесткость экономических мер, чтобы раздеть и прикрыть весь его бизнес. Для примера остальным, когда &quot;серые чужие&quot; мечтали бы попробовать наладить жизнь свою &quot;как раньше&quot;, но чтобы даже в мыслях такого не было! Они вычеркнуты из жизни России. Фу, слизни
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Надежда Петракова
И это -грузин??? Втихаря... Эх,&quot;картвело&quot; 👎😂😅Вырождаются настоящие☝️(((
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