В январе прошлого года скончался 90-летний отец певца Валерия Меладзе Шот Меладзе. Исполнитель хита «Салют, Вера» тайно вернулся в Россию, чтобы посетить могилу родителя.
Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела
Комментарии
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Алексей Мельник
фашист, а "готов петь на корпоративах"! Не стыда ни совести. Надеюсь найдется какой нибудь идиот кто его пригласит,чтобы на нем отыграть всю жесткость экономических мер, чтобы раздеть и прикрыть весь его бизнес. Для примера остальным, когда "серые чужие" мечтали бы попробовать наладить жизнь свою "как раньше", но чтобы даже в мыслях такого не было! Они вычеркнуты из жизни России. Фу, слизни
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16 час.
Надежда Петракова
И это -грузин??? Втихаря... Эх,"картвело" 👎😂😅Вырождаются настоящие☝️(((
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13 час.
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