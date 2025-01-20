Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию ради важного дела

Алексей Мельник

фашист, а "готов петь на корпоративах"! Не стыда ни совести. Надеюсь найдется какой нибудь идиот кто его пригласит,чтобы на нем отыграть всю жесткость экономических мер, чтобы раздеть и прикрыть весь его бизнес. Для примера остальным, когда "серые чужие" мечтали бы попробовать наладить жизнь свою "как раньше", но чтобы даже в мыслях такого не было! Они вычеркнуты из жизни России. Фу, слизни