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Гельмут Марко: «Ферстаппен был сильно мотивирован после Гран-при Сингапура. И доказал, что это была случайность»

По словам советника «Ред Булл», Ферстаппен был предельно мотивирован отыграться после неудачи на Гран-при Сингапура.

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