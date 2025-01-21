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Намёк Киеву. Трамп на инаугурации не упомянул Украину, но не забыл о ней

Намёк Киеву. Трамп на инаугурации не упомянул Украину, но не забыл о ней

В Вашингтоне состоялась одна из самых необычных инаугураций в современной истории США. Дональд Трамп в очередной раз приехал покорять американскую столицу, и в этот раз он уверен, что сможет поставить под свой контроль систему власти в США.

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