Врач Крашкина: дружба не должна приносить усталость и раздражение

Важно замечать сигналы, когда дружеские отношения становятся односторонними и начинают тянуть вниз. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.
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