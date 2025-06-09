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Врач Крашкина: дружба не должна приносить усталость и раздражение

Врач Крашкина: дружба не должна приносить усталость и раздражение

Важно замечать сигналы, когда дружеские отношения становятся односторонними и начинают тянуть вниз. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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