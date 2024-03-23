Террористов из «Крокуса» поймали и увезли в Москву. Они планировали прорваться на Украину

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил резиденту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
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