В Орловской области баннерную рекламу на домах взяли на особый контроль

Вопрос об упорядочении наружной рекламы обсудили сегодня, 17 июня, на заседании правительства. Как сообщила руководитель Департамента государственного имущества Ольга Платонова, схемы размещения рекламных конструкций не утверждены в 12 районах Орловской области.