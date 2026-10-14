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Происшествия

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Община последователей Батал-Хаджи Белхороева признана судом террористической организацией

Община последователей Батал-Хаджи Белхороева признана судом террористической организацией

Следственным комитетом России совместно с ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой собраны доказательства, на основании которых Верховным Судом Российской Федерации принято решение о признании «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России.

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