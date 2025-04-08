TN: почти всех задержанных в Аргентине россиян выпустили из-под стражи

В Аргентине суд постановил отпустить всех задержанных россиян по делу о торговле людьми. Под стражей оставили лишь организатора религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева, сообщил телеканал TN.
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