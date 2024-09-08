«Страна.ua»: в Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве зафиксировали сильный шум от взрыва, оповещает украинское информагентство «Страна». Согласно публикации, в данный момент нет деталей происшествия, официальных заявлений украинского правительства пока тоже нет.
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