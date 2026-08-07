На железной дороге в Устьянском округе проверили подозрительный предмет

6 августа на перегоне Костылево – Кокшеньга в Устьянском округе машинист поезда заметил на путях предмет, похожий на взрывное устройство6 августа на перегоне Костылево – Кокшеньга в Устьянском округе машинист поезда заметил на путях предмет, похожий на взрывное устройствоДвижение пассажирского поезда Воркута – Москва приостановили на время проверки.