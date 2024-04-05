Рынки США резко упали в конце сессии четверга

Рост рынков США был резко прерван после выступлений представителей ФРС в ходе сессии четверга. Перед их речами на биржевые индексы уже оказывала давления растущая нефть, котировки Brent пробили уровень $90 и обновили максимумы года.
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