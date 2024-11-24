Филиппо обвинил главу МИД Франции в предательстве из-за слов об Украине

Заявление об отсутствии красных линий в поддержке Украины, которое сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, является предательством по отношению к Франции и всему миру, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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