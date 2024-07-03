Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Приучены не видить после Сталина нужных стране руководителей, вождей, и этому есть причины!ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА...
  • Vasily Golov
    Про Дюмина.Не знал генерала,но познал губернатора Тульской обл.Область арсенал вооружения.От охотничьего ружья  до ра...ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА...
  • Vasily Golov
    Входил ли в обязанности министра обороны разборка с крупным бизнесом,с коррупцией по всем ветвям власти? Кто будет фи...ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА...

Военный парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

В 1991-96 годах по инициативе шушкевичей-кебичей День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх