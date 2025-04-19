Калужские школьники будут учиться по единому для всей страны расписанию

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что работа по составлению единого расписания для всех российских школ завершается Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что работа по составлению единого расписания для всех российских школ завершается.
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