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В Екатеринбурге вынесли приговор украинцу, готовившему теракт на оборонном заводе

В Екатеринбурге вынесли приговор украинцу, готовившему теракт на оборонном заводе

В подвале у осуждённого нашли самодельные ракеты, с помощью которых он хотел устроить взрыв в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге за подготовку теракта осуждён уроженец Украины, причастный к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и подготовке теракта.

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