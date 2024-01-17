В Екатеринбурге вынесли приговор украинцу, готовившему теракт на оборонном заводе

В подвале у осуждённого нашли самодельные ракеты, с помощью которых он хотел устроить взрыв в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге за подготовку теракта осуждён уроженец Украины, причастный к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и подготовке теракта.