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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 января 2023 года

Энергетический прогноз на четвёртое января две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1055 =Беспокойство о внешнем Мире не поможет Миру, а открытие своего внутреннего естества поможет всем = Будь вежлив, но сдерживай свою учтивость: хамы этого не понимают и принимают за угодливость = «В каком-то смысле можно сказать, что не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чём» =В наполненном Любовью Пространстве вы встретите мир, радость, удовлетворение, доверие и изобилие =Всякая Душа, не знающая заботы ни о ком, кроме самой себя, или уже погибла, или находится на грани гибели = Главное, сконцентрировать своё сознание на одной мысли: сотворить вместе Новое Пространство! =Голос правды — ощущение совести — это от сердца; голос кривды — оправдывание себя перед собой — от ума= "Европа - царство деловитости, а Россия - родина Души, и русский человек глубоко укоренён в Вечности" = Если ты желаешь получить больше Любви в своей Жизни, сделай так, чтобы и у другого её было больше = Если хоть раз в Жизни ты согрел чью-то Душу и не дал ей пропасть, значит, Жизнь прожита недаром =Есмь служение Богу и есмь совершенствование в Духе.

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