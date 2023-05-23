ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Как ты метко выразилась)))Жена готовит толь...
  • Майя Maja
    я тебя трогала, скотина деревенская? Вот и заткнись урод отмороженный. Язык как помело метет у тебя, да бестолку. Иди...Женский взгляд на...
  • Майя Maja
    Об чем каяться, дурилО ты богоборное? Это тебя, тварь дрожащую надо изолировать и раздавить как таракана. Тьфу на теб...Я развелась со св...

Должна ли девушка хранить верность мужчине, за которым она не замужем?

Должна ли девушка хранить верность мужчине, за которым она не замужем?

Пока они не женаты, у них нет никаких отношений, и девушка имеет право выбирать.Брак - это единственная форма отношений с точки зрения закона, в юриспруденции есть понятие «супружеская измена», но нет понятия «измена тому с кем я сплю из универа».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх