Должна ли девушка хранить верность мужчине, за которым она не замужем?

Пока они не женаты, у них нет никаких отношений, и девушка имеет право выбирать.Брак - это единственная форма отношений с точки зрения закона, в юриспруденции есть понятие «супружеская измена», но нет понятия «измена тому с кем я сплю из универа».
Пока они не женаты, у них нет никаких отношений, и девушка имеет право выбирать.Брак - это единственная форма отношений с точки зрения закона, в юриспруденции есть понятие «супружеская измена», но нет понятия «измена тому с кем я сплю из универа».
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