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Царьград

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Минобороны: ВС РФ освободили Свердликово и контролируют дорогу Суджа-Рыльск

Минобороны: ВС РФ освободили Свердликово и контролируют дорогу Суджа-Рыльск

Вооружённые силы России овладели стратегической дорогой Суджа-Рыльск после освобождения Свердликово в Курской области, сообщило Министерство обороны.

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