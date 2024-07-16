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Песков: в Кремле знают о планах Саудовской Аравии продать обязательства ЕС

Песков: в Кремле знают о планах Саудовской Аравии продать обязательства ЕС

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль был осведомлен о заявлении Саудовской Аравии о возможной продаже долговых обязательств стран Европейского союза в случае изъятия российских активов.

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