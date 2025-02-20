Политолог Сипров: Трамп выдал «черную метку» Зеленскому

Президент США Дональд Трамп впервые публично назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов и врагом мира», фактически отправил ему сигнал, что Вашингтон намерен избавиться от главы киевского режима в ближайшее время, не дожидаясь выборов следующей весной.