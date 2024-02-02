Как приготовить крем «Шарлотт»: простой рецепт идеального дополнения к выпечке! Утонченный вкус!

Крем «Шарлотт» — яично-молочный масляный крем, который часто применяют для прослойки бисквитов. Им также можно красиво украсить торт, который будет выглядеть так, как будто его сделали на кондитерской фабрике.
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