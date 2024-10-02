В Симферополе состоялись Чемпионат и Первенство Республики Крым по Киокушин.Первый заместитель министра спорта Сергей Гниздыло от имени министра спорта Ольги Торубаровой поприветствовал организаторов и участников соревнований, которые собрали более 150 человек из регионов республики.