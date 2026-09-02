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Газета.ру

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Финансист Астафьев: с 1 января в РФ появится жилищный вклад

Финансист Астафьев: с 1 января в РФ появится жилищный вклад

В России 1 января следующего года появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих.

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