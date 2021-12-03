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ЦБ хочет обязать банки передавать данные в кредитные бюро онлайн

Банк России предлагает обязать банки передавать данные в кредитные бюро в режиме реального времени для борьбы с кредитным мошенничеством — ЦБ второй квартал подряд фиксирует снижение ущерба граждан от социальной инженерии в общем объеме похищенных мошенниками денег, но по факту ситуация не улучшается; некоторые случаи мошенничества с социальной инженерией пока не попадают напрямую в статистику регулятора, например, схемы, когда мошенники убеждают гражданина оформить на себя несколько кредитов в разных банках и перевести им полученные деньги, пишут «Ведомости», ссылаясь на первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева в кулуарах форума Antifraud.

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