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Тейлор Свифт зарабатывает на своих турах миллиарды долларов. Как ее творчество влияет на мировую экономику?

Тейлор Свифт зарабатывает на своих турах миллиарды долларов. Как ее творчество влияет на мировую экономику?

Тейлор Свифт заработала рекордный миллиард долларов в ходе концертного Eras Tour, а мэры и премьеры с разных концов света напрямую обратились к певице с просьбой включить их город или страну в маршрут ее гастрольного тура.

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