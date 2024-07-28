Тейлор Свифт зарабатывает на своих турах миллиарды долларов. Как ее творчество влияет на мировую экономику?

Тейлор Свифт заработала рекордный миллиард долларов в ходе концертного Eras Tour, а мэры и премьеры с разных концов света напрямую обратились к певице с просьбой включить их город или страну в маршрут ее гастрольного тура.
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