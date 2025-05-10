В движении "Другая Украина" прокомментировали ратификацию сделки по недрам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Ратификация соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых является позором и полной сдачей национальных интересов страны, заявил РИА Новости руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая … .