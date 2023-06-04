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Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 3,2 в центре Сахалина

Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 3,2 в центре Сахалина

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в центральной части Сахалина утром 5 июня. Об этом передает ТАСС со ссылкой на краевое отделение Единой геофизической службы РАН.

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