Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 3,2 в центре Сахалина

Подземные толчки магнитудой 3,2 были зафиксированы в центральной части Сахалина утром 5 июня. Об этом передает ТАСС со ссылкой на краевое отделение Единой геофизической службы РАН.
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