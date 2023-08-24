Генерал СВР в отставке Леонид Решетников категорически отверг версию о возможности ликвидации главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина российскими спецслужбами в качестве наказания за попытку мятежа в июне.
Генерал Службы внешней разведки Решетников: Пригожина убрали не наши
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Гогин
Я так думаю: - "Мавр сделал своё дело, мавр может уйти"
Ответить
1 час.
Ирина Рогова
Ну-ну. Верю, верю... Наши его убили, наши. Иначе бы сейчас с пеной у рта так не оправдывались
Ответить
1 час.
Г
Громыко
Анализировать ситуацию - это называется "оправдываться"? А что бы вы и вам подобные сказали, если бы они промолчали? Вы бы орали еще громче,типа,"Раз молчат, значит виноваты!"
Ответить
1 час.
Свежие комментарии