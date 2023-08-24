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Генерал Службы внешней разведки Решетников: Пригожина убрали не наши

Генерал Службы внешней разведки Решетников: Пригожина убрали не наши

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников категорически отверг версию о возможности ликвидации главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина российскими спецслужбами в качестве наказания за попытку мятежа в июне.

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Комментарии
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Юрий Гогин
Я так думаю: - &quot;Мавр сделал своё дело, мавр может уйти&quot;
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1 час.
Ирина Рогова
Ну-ну. Верю, верю... Наши его убили, наши. Иначе бы сейчас с пеной у рта так не оправдывались
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1 час.
Г
Громыко
Анализировать ситуацию - это называется &quot;оправдываться&quot;? А что бы вы и вам подобные сказали, если бы они промолчали? Вы бы орали  еще громче,типа,&quot;Раз молчат, значит виноваты!&quot;
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1 час.

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