Генерал Службы внешней разведки Решетников: Пригожина убрали не наши

Ну-ну. Верю, верю... Наши его убили, наши. Иначе бы сейчас с пеной у рта так не оправдывались

Г

Громыко

Анализировать ситуацию - это называется "оправдываться"? А что бы вы и вам подобные сказали, если бы они промолчали? Вы бы орали еще громче,типа,"Раз молчат, значит виноваты!"