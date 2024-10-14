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Царьград

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23 человека пострадали при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин»

23 человека пострадали при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин»

На съемочной площадке фильма «Василий Теркин» при обрушении декораций пострадали 23 человека.В Ленинградской области при ЧП, произошедшем на съемках фильма «Василий Теркин», пострадали 23 человека.

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