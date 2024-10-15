Президент Венесуэлы обвинил Маска в финансировании попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в том, что тот якобы выделил не менее миллиарда долларов на попытку государственного переворота в Венесуэле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии